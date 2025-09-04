Розничные продажи в еврозоне в июле упали максимально за два года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июле сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Это худшая динамика показателя с августа 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 0,6%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в июле понизились на 1,1%, непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) - выросли на 0,2%, автомобильного топлива - упали на 1,7%.

Розничные продажи в еврозоне повысились на 2,2% относительно июля 2024 года после подъема на пересмотренные 3,5% в июне. Эксперты ожидали роста на 2,4%.

Розничные продажи в Европейском союзе в июле понизились на 0,4% за месяц и выросли на 2,4% в годовом выражении.

Лучшая динамика розничных продаж среди стран-членов ЕС была зафиксирована в Литве и Латвии (+1,5% и +1,4% соответственно), худшая - в Хорватии (-4%).