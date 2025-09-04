Поиск

Консорциум верфей из трех стран хочет строить ледоколы для США

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Четыре судостроительные верфи из Финляндии, Канады и США объединили усилия в борьбе за заказы на строительство ледоколов для Соединенных Штатов, пишет в четверг портал финской телерадиокомпании Yle.

"Консорциум верфей обещает построить два ледокола в течение 36 месяцев с момента заключения соглашения, и немногие верфи могут показать такие темпы строительства", - говорится в статье.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп рассматривает создание нового ледокольного флота для береговой охраны США как первоочередную задачу.

Кто в конечном итоге будет строить ледоколы - это политическое решение Соединенных Штатов. Никогда ранее суда для береговой охраны не строились в какой-либо другой стране, это запрещено законодательством США. Отклонения от него могут быть сделаны только на основе специального разрешения президента, о чем должен быть проинформирован Конгресс.

Конгресс США уже приступил к работе после летних каникул и может быть проинформирован, если президент в ближайшие сроки примет решение о строительстве ледоколов.

Финская Rauma Marine Constructions OY имеет возможность полностью изготовить первые ледоколы в сжатые сроки. Задача будет облегчена, если финны объединятся с американской Bollinger, которая, правда, не сможет приступить к строительству сразу, но будет готова подключиться на более поздней стадии.

В ледокольной гонке также участвуют финская Helsinki Shipyard Oy и ее владелица - канадская компания Davie. Сообщалось, что Davie покупает верфь в Техасе специально для строительства ледоколов.

Всего Соединенные Штаты собираются заказать три ледокола разных классов.

Первые два ледокола должны быть готовы к концу сентября 2028 года или незадолго до завершения срока президентских полномочий Трампа, которое придется на 20 января 2029 года.


