Поиск

Revolution Wind подала иск против администрации Трампа из-за остановки строительства ветропарка

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Revolution Wind LLC в четверг подала иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с принятым ранее решением об остановке строительства ее ветропарка.

Компания, принадлежащая датской Orsted A/S, крупнейшему в мире оператору ветропарков, и Global Infrastructure Partners, добивается вынесения судебного распоряжения, которое позволит ей завершить строительство уже готового на 80% офшорного ветропарка в штате Род-Айленд.

Проект, призванный обеспечить энергией сотни тысяч домов в Род-Айленде и Коннектикуте, был одобрен после обширной экологической экспертизы и экспертизы в области национальной безопасности, к которой были привлечены многочисленные ведомства и три президентские администрации, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд Вашингтона.

Revolution Wind сообщила, что ее расходы на строительство объекта с учетом принятых на себя финансовых обязательств составили около $5 млрд и что она потеряет более $1 млрд в случае закрытия проекта.

"Revolution Wind потратила эти суммы и взяла на себя эти финансовые обязательства, разумно рассчитывая на одобрение и разрешение ответчиков на реализацию проекта и соблюдение процессуальных норм, предусмотренных законом", - отмечает компания.

Штаты Род-Айленд и Коннектикут присоединились к требованиям, подав собственные иски об отмене запрета на строительство.

Котировки акций Orsted выросли на 0,7% по итогам торгов в четверг. С начала года капитализация компании сократилась а 38,6%.

США Revolution Wind
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

В отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук начато уголовное расследование

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Умершие знаменитости

Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });