Revolution Wind подала иск против администрации Трампа из-за остановки строительства ветропарка

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Revolution Wind LLC в четверг подала иск против администрации президента США Дональда Трампа в связи с принятым ранее решением об остановке строительства ее ветропарка.

Компания, принадлежащая датской Orsted A/S, крупнейшему в мире оператору ветропарков, и Global Infrastructure Partners, добивается вынесения судебного распоряжения, которое позволит ей завершить строительство уже готового на 80% офшорного ветропарка в штате Род-Айленд.

Проект, призванный обеспечить энергией сотни тысяч домов в Род-Айленде и Коннектикуте, был одобрен после обширной экологической экспертизы и экспертизы в области национальной безопасности, к которой были привлечены многочисленные ведомства и три президентские администрации, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд Вашингтона.

Revolution Wind сообщила, что ее расходы на строительство объекта с учетом принятых на себя финансовых обязательств составили около $5 млрд и что она потеряет более $1 млрд в случае закрытия проекта.

"Revolution Wind потратила эти суммы и взяла на себя эти финансовые обязательства, разумно рассчитывая на одобрение и разрешение ответчиков на реализацию проекта и соблюдение процессуальных норм, предусмотренных законом", - отмечает компания.

Штаты Род-Айленд и Коннектикут присоединились к требованиям, подав собственные иски об отмене запрета на строительство.

Котировки акций Orsted выросли на 0,7% по итогам торгов в четверг. С начала года капитализация компании сократилась а 38,6%.