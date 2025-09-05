Поиск

Премьер Японии приветствовал указ Трампа о снижении пошлин на японские товары

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Японский премьер-министр Сигэру Исиба в пятницу заявил, что доволен подписанным президентом США Дональдом Трампом указом, который снижает пошлины на товары из Японии, в том числе на автомобили, сообщает Associated Press.

"Переговоры по пошлинам между Японией и США были приоритетом правительства. Мы приложили все усилия, чтобы достичь соглашения в наилучшем виде и как можно скорее. И то, чего мы достигли, замечательно", - сказал премьер.

Его слова прозвучали после того, как ранее Белый дом объявил, что США применят в отношении "практически всего японского импорта базовые пошлины в 15%, наряду с отдельным секторальным режимом для автомобилей и запчастей", а также ряда товаров, являющихся для США дефицитными.

Переговорщик от японского правительства Рёсэй Акадзава на этой неделе провел встречу с министром торговли США Говардом Латником в Вашингтоне.

Торговая сделка между Вашингтоном и Токио также включает инвестиции со стороны Японии в американские проекты на $550 млрд.

