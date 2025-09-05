Глава ЦБ Дании призвал датчан рассмотреть возможность перехода на евро

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Дании следует задуматься о присоединении к еврозоне, если она хочет играть более заметную роль в Европейском союзе, заявил председатель центрального банка Дании Кристиан Кеттел Томсен.

Дания уже по сути является "евро-страной" в макроэкономическом смысле из-за привязки своей валюты к евро, отметил он в интервью Bloomberg TV. При этом переход на единую валюту позволит стране "более активно участвовать в процессе принятия решений и быть более интегрированной" в сотрудничество с другими странами региона, добавил он.

"Хочется спросить, в чем разница? Я думаю, ответ следует искать в том, хотите ли вы видеть Данию более интегрированной в европейское сотрудничество, - сказал Томсен. - Европейский центральный банк и евро являются важной его частью".

Дания отказалась от перехода на евро в 1992 году, подтвердив это решение на референдуме 2000 года. Среди шести оставшихся стран ЕС, не использующих евро, датчане наиболее скептически относятся к переходу на единую валюту.

При этом Дания поддерживает курс датской кроны в узком коридоре относительно евро, фактически координируя свою денежно-кредитную политику с решениями ЕЦБ, но не имея права голоса в определении политики европейского центробанка.

"Если мир становится более неопределенным, если правила игры становятся менее понятными и нельзя рассчитывать, что все будут им следовать, то маленькой стране безопаснее быть вместе с другими", - сказал глава датского ЦБ.