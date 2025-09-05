Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Продляется действие буферной зоны, введенной Польшей на границе с Белоруссией, сообщила в пятницу пресс-служба польского министерства внутренних дел и администрации.

"Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца... Предписания будут действовать с 6 сентября по 4 декабря", - говорится в сообщении.

"Поддержание буферной зоны необходимо в связи с растущим миграционным давлением из Беларуси. Польско-белорусская граница, герметичность которой приближается к 98%, имеет решающее значение для безопасности Польши и всего Европейского союза", - заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"За последние месяцы количество попыток незаконного пересечения границы с Беларусью практически удвоилось по сравнению с прошлым годом. С июня по август 2025 года Пограничная служба зафиксировала почти 13800 таких случаев по сравнению с 7500 за аналогичный период прошлого года, что означает рост на 83%", - заявили в МВД Польши.

При этом там отметили, что "только в августе этого года Пограничная служба зафиксировала более 5400 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. В августе 2024 года их было менее 2300, что означает рост почти в 2,5 раза".

Польша с 13 июня 2024 года ввела буферную зону на границе с Белоруссией, подразумевающую временный запрет на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны. Также на усиление польско-белорусской границы были направлены военнослужащие Военной жандармерии и дополнительные силы полиции, что польская сторона обосновывает "увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат, несущих службу в приграничной зоне". Первоначально ограничения вводились на 90 дней, впоследствии продлевались.