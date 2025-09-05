Мировые цены на продовольствие в августе практически не изменились

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в августе по сравнению с июлем практически не изменились: их индекс составил 130,1 пункта против пересмотренного за июль значения в 130 пунктов, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Рост индексов цен на мясо, сахар и растительные масла был компенсирован снижением значений индексов цен на зерновые и молочную продукцию.

В целом значение индекса оказалось на 6,9% выше показателя августа 2024 года, но на 18,8% ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в августе был на 0,8% ниже показателя за июль и на 4,1% - августа 2024 года. "Мировые цены на пшеницу снизились по сравнению с уровнем прошлого месяца, что обусловлено наличием значительного предложения на мировом рынке и вялым импортным спросом, прежде всего со стороны крупных покупателей в Азии и Северной Африке. Снижению цен дополнительно способствовал более высокий урожай в ЕС и в Российской Федерации", - говорится в обзоре.

Рост мировых цен на кукурузу эксперты ФАО объясняют возможным влиянием жары на ее урожай в ЕС, а также ростом спроса на кормовые цели и для производства этанола, прежде всего в США.

Индекс цен на растительные масла в августе по сравнению с июлем вырос на 1,4%, он стал самым высоким показателем с июля 2022 года. Это связано с ростом котировок пальмового, подсолнечного и рапсового масел на фоне незначительного снижения цен на соевое масло.

Индекс цен на мясо в минувшем месяце оказался на 0,6% выше июльского показателя, в годовом выражении рост составил 4,9%. "Это обусловлено продолжающимся ростом цен на говядину и баранину, который нивелировал снижение цен на мясо птицы на фоне в целом стабильных котировок свинины", - говорится в обзоре.

Мировые цены на говядину достигли нового рекордного уровня, чему способствовал активный спрос со стороны США, обусловивший рост котировок в Австралии, а также стабильный импортный спрос со стороны Китая, поддержавший экспортные цены в Бразилии на высоком уровне. Рост цен на баранину продолжался пятый месяц подряд на фоне сокращения экспортного предложения в Океании. Мировые цены на свинину оставались на стабильном уровне в условиях сбалансированности глобального спроса и предложения. Котировки мяса птицы, напротив, снизились в связи с большими объемами экспортных поставок из Бразилии.

Индекс цен на молочную продукцию в августе оказался на 1,3% ниже июльского уровня. Снижение продолжается второй месяц подряд. Однако цены все еще на 16,2% выше, чем в августе прошлого года. Снижение стало результатом падения мировых цен на сливочное масло, сыр и сухое цельное молоко, оно компенсировало рост котировок сухого обезжиренного молока.

Индекс цен на сахар в августе по сравнению с июлем вырос на 0,2%. Рост был зафиксирован после пяти месяцев снижения. Однако в годовом выражении индекс оказался на 9% ниже. Августовский рост обусловлен, прежде всего, вызывающими обеспокоенность видами на урожай сахарного тростника в Бразилии на фоне снижения урожайности и низкого уровня выхода сахара в ключевых районах производства на юге страны.

Укрепление мирового импортного спроса на сахар, в частности со стороны Китая, также способствовало повышению цен. Вместе с тем улучшение видов на урожай в Индии и Таиланде на фоне благоприятных погодных условий оказало сдерживающее воздействие на рост цен, отмечается в обзоре.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.