Российские военные нанесли удары по аэродромам, портам и арсеналам на Украине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение недели были нанесены один массированный и четыре групповых удара по объектам на Украине, поражались предприятия ВПК, военные аэродромы, порты и арсеналы.

"С 30 августа по 5 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, арсеналы..." - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в пятницу.

В нем отмечается, что уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.