ИИ-стартап Sierra достиг оценки в $10 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Стартап Sierra, основанный бывшим CEO Salesforce Inc. Бреттом Тейлором, привлек финансирование в размере $350 млн и был оценен более чем в $10 млрд.

Оценка стоимости компании более чем удвоилась по сравнению с предыдущим раундом финансирования, состоявшимся в прошлом октябре, пишет CNBC.

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие платформы и расширение присутствия как на американском, так и на международном рынках.

Sierra была основана в 2023 году. Компания специализируется на разработке и внедрении ИИ-агентов, которые умеют выполнять различные поручения от лица клиентов. По данным компании, её агенты уже используются сотнями миллионов людей для решения различных задач – от заказа еды и организации доставки до рефинансирования ипотеки и техподдержки.