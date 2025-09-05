Поиск

Монголия обсуждает с РЖД строительство ж/д ветки на север от Улан-Батора

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Власти Монголии после завершения строительства новой железной дороги Багахангай - Долина Хушиг (район международного аэропорта "Чингисхан"), которая станет ответвлением от существующего участка Улан-Баторской железной дороги (УБЖД, совместное предприятие Монголии и России), намерены продолжить развитие магистрали на север страны, сообщает государственное информагентство "Монцамэ".

По данным агентства, министр дорог и развития транспорта страны Борхуугийн Дэлгэрсайхан в ходе Восточного экономического форума провел встречу с представителями ОАО "РЖД", на которой сообщил о планах Монголии продолжить строительство желдороги Багахангай - Долина Хушиг до ж/д станции Аршаант на севере от Улан-Батора.

"В связи с этим министр на встрече с российскими отраслевыми представителями во главе с первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Сергеем Павловым подчеркнул важность поддержки и сотрудничества в строительстве железнодорожной ветки по направлению Долина Хушиг - Аршаант", - говорится в сообщении.

Строительство железнодорожной линии Багахангай - Долина Хушиг началось в конце апреля, а ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре. Протяженность дороги составит 102,8 км, на магистрали планируется построить три станции и четыре переезда. Строительство ведет государственное АО "Монгольская железная дорога". Проект финансируется за счет инвестиций государственных предприятий, его общая стоимость не уточняется. По данным правительства страны, окупаемость инвестиций составит 15 лет.

В настоящее время въезд в Улан-Батор по УБЖД осуществляется со стороны станции Толгойт на восточной окраине и со стороны станции Амгалан на западной. Новая же линия Багахангай - Долина Хушиг обеспечит въезд в столицу на юге.

Улан-Баторская железная дорога создана в 1949 году на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равными долями в уставном капитале (50% на 50%). РЖД имеет права доверительного управляющего российским пакетом акций с 2009 года. УБЖД является частью Трансмонгольской железной дороги, соединяющей российский Улан-Удэ с китайским Цзинином и далее – Пекином.

РЖД Монголия Улан-Батор
