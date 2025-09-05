Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер покинула свой пост из-за налогового скандала, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Рэйнер также оставила должность министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления и должность заместителя лидера Лейбористской партии.

Премьер страны Кир Стармер заявил, что новость об отставке Рэйнер расстроила его, и поблагодарил ее за проделанную работу.

Скандал вокруг Райнер разразился после того, как стало известно, что при покупке недвижимости она заплатила меньший налог, чем полагалось. Сама политик пояснила, что речь идет об ошибке, а не о злом умысле.

В письме к Стармеру она выразила сожаление по поводу того, что вовремя не обратилась за консультацией к специалисту в налоговой сфере.