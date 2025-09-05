Поиск

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Египет не намерен принимать палестинцев на своей территории, заявил глава МИД Египта Бадр Абдельати.

"Переселение - не вариант, это красная линия для Египта, и мы не позволим этому случиться", - сказал он журналистам в Никосии, передает телеканал "Аль-Арабийя".

По словам министра, "переселение означает ликвидацию и конец палестинского вопроса, и нет никаких юридических, моральных или этических оснований выселять людей с их родины".

По данным телеканала, тысячи жителей Газы игнорируют призывы Израиля покинуть Газу в связи с готовящейся операцией.

Египет ранее осудил действия Израиля в секторе Газа. Вместе с тем, наряду с Катаром и США он выступает посредником для прекращения военных действий в анклаве.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

Израиль Египет Газа
