Южная Корея осудила рейд против мигрантов на заводе в США из-за задержания ее граждан

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МИД Южной Кореи в пятницу подверг критике задержания южнокорейских граждан в рамках антимиграционного рейда на заводе Hyundai Motor Group и LG Energy Solution по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия, сообщает в пятницу "Ренхап".

"Никто не должен препятствовать экономической деятельности наших компаний, вкладывающих деньги в американский рынок, а также реализации прав и свобод наших граждан", - приводит агентство слова представителя южнокорейского дипломатического ведомства Ли Джэ Уна.

Ли Джэ Ун также сообщил, что южнокорейский МИД выразил посольству США в Сеуле "озабоченность и огорчение" в связи с произошедшим.

В LG Energy Solution в свою очередь заявили об "активном сотрудничестве с властями Южной Кореи и компетентными органами для обеспечения безопасности и быстрого освобождения" сотрудников и партнеров компании.

Представитель Hyundai Motor Group уточнил, что наличие сотрудников компании среди задержанных в настоящее время не подтверждается.

На совместном производстве аккумуляторов для электромобилей корейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в городе Эллабелл штата Джорджия в ходе операции по выявлению нелегальных мигрантов правоохранительные органы 4 сентября задержали до 450 работников завода. По данным дипломатического источника "Ренхапа", 300 из них - граждане Южной Кореи.

Американская сторона в свой черед пояснила, что рейд проводился "в рамках расследования в отношении лиц, не имевших соответствующих документов".

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику предыдущего президента Джо Байдена и его администрации. По его мнению, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах". В преддверии выборов 2024 года Трамп также пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США.