В Португалии объявили условия приватизации ее крупнейшей авиакомпании TAP

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Португалии определило условия продажи акций TAP SA, что является последним шагом перед запуском официального процесса подачи предложений о покупке доли в крупнейшей в Европе полностью государственной авиакомпании.

Участниками торгов должны быть авиакомпании или группы инвесторов во главе с авиакомпанией с годовой выручкой более 5 млрд евро как минимум в один из последних трех лет, говорится в сообщении правительства.

Также власти будут оценивать стратегический план развития TAP, который должен представить каждый претендент на покупку, предложенную цену и обязательства по расширению парка авиакомпании.

От выбранного инвестора также требуется сохранение и расширение маршрутов на Азорские острова, Мадейру и в португалоязычные страны.

Правительство Португалии планирует продать 49,9% акций, включая 5% акций, которые будут предложены сотрудникам.

Приватизация TAP уже привлекла интерес трех крупнейших европейских авиакомпаний - Deutsche Lufthansa, Air France-KLM и группы IAG (владеет British Airways и Iberia), которые в прошлом году проводили встречи с правительством.

TAP получила рекордный убыток в размере 1,6 млрд евро в 2021 году во время пандемии COVID-19, что привело к масштабной реструктуризации и необходимости госпомощи, но затем авиакомпания вернулась на прибыльный уровень и завершила "в плюсе" последние три года.

В 2024 году TAP, в которой работает около 8 тыс. человек, перевезла более 16 млн пассажиров (рост на 1,6%). Флот авиакомпании состоит из 99 самолетов, а также 19 лайнеров "дочерней" TAP Express, специализирующейся на ближне- и среднемагистральных рейсах.

Португальская авиакомпания привлекательна для потенциальных покупателей прежде всего авиасообщением с Бразилией. TAP также активно работает на африканском направлении, осуществляя полеты в португалоязычные страны континента, и выполняет рейсы в США.