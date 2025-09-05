Поиск

В Пентагоне предлагают сосредоточить военные силы на защите США и Западного полушария

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проект новой оборонной стратегии США предполагает концентрацию основных усилий Минобороны на миссиях по защите внутренней безопасности и по контролю над ситуацией в Западном полушарии, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники.

"По словам трех лиц, знакомых с ранней версией документа, черновик новой оборонной стратегии, который оказался на столе министра обороны США Пита Хегсета на прошлой неделе, делает приоритетными миссии дома и в регионе, а не противостояние таким противникам, как Пекин и Москва", - информирует Politico.

Издание отмечает, что планы Пентагона кардинально отличаются от стратегии национальной безопасности 2018 года, представленной в первый президентский срок Дональда Трампа и называвшей первоочередной угрозой КНР.

"Это многое изменит для США и их союзников на многих континентах. Старые, надежные обязательства США - под вопросом", - заявил один из собеседников Politico, ознакомившийся с черновиком документа.

Однако Хегсет еще может внести изменения в планы.

Тем не менее, напоминает издание, власти США ранее задействовали Нацгвардию - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны - для обеспечения правопорядка в Вашингтоне и Лос-Анджелесе, активизировали борьбу с латиноамериканскими наркокартелями, установили милитаризованную зону вдоль границы с Мексикой для пресечения проникновения нелегалов на американскую территорию.

В Пентагоне и Белом доме информацию комментировать не стали.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники передавало, что власти США приняли решение отказаться от ряда инициатив по укреплению боеспособности восточноевропейских стран, которые граничат с РФ, и прекращают финансирование некоторых оборонных программ, связанных с этими государствами.

Politico США Пентагон
