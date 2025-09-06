Трамп пообещал отстаивать интересы американских ИТ-компаний в ЕС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с руководством ЕС вопрос о крупных штрафах американских ИТ-компаний.

"ЕС выписывает им астрономические штрафы (...). Это несправедливо, и я буду говорить об этом с ЕС", - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, компании из США выплачивают подобные штрафы регулярно. "И это стало похоже на некий налог", - добавил он.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал ЕС за решение оштрафовать компанию Google на $3,5 млрд.

"Это дополнение ко многим другим штрафам и налогам, которые американские ИТ-компании, в особенности Google, вынуждены платить. Это несправедливо, и американские налогоплательщики не потерпят такое", - добавил он в своей публикации.

Трамп напомнил и о штрафе Apple в ЕС на $17 млрд.

"Следует вернуть им эти деньги", - считает президент США.