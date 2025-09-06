На заводе Caspi Bitum загорелась труба к атмосферной колонне

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне произошло на заводе Caspi Bitum, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казмунайгаз" (КМГ).

По данным пресс-службы, возгорание произошло в субботу в 08:05. Очаг возгорания был ликвидирован в 08:32 стационарной системой пожаротушения завода.

Также в локализации участвовали расчеты пожарной службы ДЧС. Ущерба и пострадавших нет.

ТОО "СП Caspi Bitum" учреждено национальным оператором нефтегазовой отрасли Казахстана "Казмунайгаз" и CITIC Group на паритетных началах. Завод работает с декабря 2013 года. Сырьем для предприятия является нефть с месторождений АО "Каражанбасмунай".

В октябре 2023 года в ходе визита в КНР президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение между КМГ и CITIC Group, предусматривающее реализацию проекта расширения Caspi Bitum в 2024-2025 годах для полного обеспечения внутреннего рынка Казахстана битумом местного производства.