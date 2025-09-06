Поиск

На заводе Caspi Bitum загорелась труба к атмосферной колонне

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне произошло на заводе Caspi Bitum, сообщила пресс-служба нацкомпании "Казмунайгаз" (КМГ).

По данным пресс-службы, возгорание произошло в субботу в 08:05. Очаг возгорания был ликвидирован в 08:32 стационарной системой пожаротушения завода.

Также в локализации участвовали расчеты пожарной службы ДЧС. Ущерба и пострадавших нет.

ТОО "СП Caspi Bitum" учреждено национальным оператором нефтегазовой отрасли Казахстана "Казмунайгаз" и CITIC Group на паритетных началах. Завод работает с декабря 2013 года. Сырьем для предприятия является нефть с месторождений АО "Каражанбасмунай".

В октябре 2023 года в ходе визита в КНР президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение между КМГ и CITIC Group, предусматривающее реализацию проекта расширения Caspi Bitum в 2024-2025 годах для полного обеспечения внутреннего рынка Казахстана битумом местного производства.

Казмунайгаз Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 сентября

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Премьер Словакии в беседе с Зеленским поддержал стремление Киева на сближение с ЕС

Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7110 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });