Технологическая установка загорелась на территории Ильского НПЗ после падения обломков БПЛА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В результате падения обломков БПЛА на территории Ильинского НПЗ в Северском районе Краснодарского края загорелась одна из технологических установок, возгорание ликвидировано, сообщили в оперштабе региона.

"В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пострадавших нет, персонал эвакуирован, на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.

НПЗ Краснодарский край
