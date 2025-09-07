Поиск

В Ереване анонсировали встречу спецпредставителей Армении и Турции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Армении запланирована встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года. 1 июля 2022 года спецпредставители Рубинян и Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

Турция Армения
