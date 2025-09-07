Поиск

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"

Фото: Stefano Spaziani/Europa Press via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане канонизировал 15-летнего Карло Акутиса, который умер в 2006 году. Как отмечает Associated Press, "компьютерный гений" стал первым миллениалом (т.е. родившимся между 1981 и 1996 гг.), канонизированным католической церковью.

Также на мессе был канонизирован популярный итальянский деятель Пьер Джорджо Фрассати, который умер в 1925 году.

Карло Акутис родился в Лондоне, но вскоре после его рождения семья вернулась в Милан. Он увлекался программированием и получил прозвище "божественный инфлюенсер" за активную проповедническую деятельность в интернете. Он в частности вел сайт, посвященный признаваемым церковью чудесам, хотя раньше такими проектами занимались только профессиональные программисты.

В возрасте 15 лет у него была диагностирована лейкемия. В течение нескольких дней после этого Акутис скончался. В течение нескольких дней люди приходили попрощаться с ним, а вскоре начали звучать первые призывы канонизировать подростка.

Архиепархия Милана начала процесс в 2012 году. Церковь официально признала два чуда: исцеление ребенка из Бразилии, которого мать привезла в Италию в годовщину смерти Акутиса. Она сообщила, что после молитвы Акутису у ее ребенка прошли симптомы, связанные с врожденной аномалией поджелудочной железы. Другим чудом признан случай с женщиной из Коста-Рики, которая при падении получила тяжелую черепно-мозговую травму. По словам ее матери, врачи давали неутешительные прогнозы, и тогда она посетила место погребения Акутиса и молилась о его заступничестве. По словам женщины, в тот же день ее дочь стала дышать самостоятельно, а на следующий день могла ходить.

