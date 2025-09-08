Токаев отметил особо острый характер инфляции в Казахстане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в Казахстане приобрела особенно острый характер, правительству и Нацбанку следует работать как одна команда для решения этой проблемы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

"Сегодня главная проблема - высокая инфляция, которая "съедает" рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения этой проблемы не существует: с ней сталкивается большинство государств, и она носит универсальный характер. Однако в нашем случае инфляция приобрела особенно острый характер. Необходимо вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга", - сказал он.

"Правительство и Национальный банк должны работать как одна команда, учитывая сложность ситуации и общую задачу. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", - отметил президент.