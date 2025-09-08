Германия продлила на полгода внешнее управление активами "Роснефти"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германия в шестой раз продлевает доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти" – Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

Согласно пресс-релизу министерства экономики и климата ФРГ, срок внешнего управления, который истекал 10 сентября, продлен на полгода – до 10 марта 2026 года.

"Причиной продления доверительного управления является необходимость поддержания деловой активности затронутых нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения безопасности поставок", - поясняет ведомство.

"Обеспечение безопасности поставок остается главной целью всех мер, принимаемых федеральным правительством в отношении Rosneft Deutschland. Российская компания "Роснефть" заявила, что активно ведет переговоры о продаже Rosneft Deutschland. Продажа была бы самым надежным и, следовательно, самым быстрым способом для инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы и обеспечения безопасности предприятий в Германии", - отмечает ведомство.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке.

Правительство объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. Среди причин передачи активов в доверительное управление властям указывалось и то, что основные поставщики критически важных услуг, такие как страховые компании, ИТ-фирмы и банки, а также клиенты больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей германскими предприятиями и организациями. Санкции, введенные с начала конфликта на Украине, затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввел жесткие ограничения на импорт нефти из РФ.

"Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.

Российская компания была третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в ФРГ. Она является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год. Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на заводы, акции которых принадлежат "Роснефти", так и реализацией нефтепродуктов. В феврале 2022 года антимонопольное ведомство Германии разрешило "Роснефти" увеличить владение в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте за счет покупки доли Shell, в результате чего контроль российской компании должен был вырасти с 54,17% до 91,67%. Однако сделка не была закрыта.

Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Другим акционером завода является итальянская Eni (8,33%), которая заявляла о намерении продать свою долю.