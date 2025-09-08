SpaceX купит у EchoStar частоты за $17 млрд и оплатит половину сделки своими акциями

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX покупает лицензии на частоты у EchoStar Corp. за $17 млрд.

Как говорится в пресс-релизе EchoStar, SpaceX заплатит $8,5 млрд денежными средствами и такую же сумму собственными акциями.

EchoStar направит поступления от сделки на погашение долга, а также финансирование дальнейшего роста. По условиям соглашения SpaceX также оплатит проценты по долгу EchoStar на сумму порядка $2 млрд до конца ноября 2027 года.

Сделка будет закрыта после получения всех регуляторных разрешений, отмечается в пресс-релизе.

Компании также заключат долгосрочное коммерческое соглашение, которое позволит абонентам оператора мобильной связи Boost Mobile, принадлежащего EchoStar, подключаться напрямую к спутниковому интернету Starlink через 5G.

Акции EchoStar подскочили в цене на 22% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла почти в 3 раза.

EchoStar, специализирующаяся на спутниковой связи и цифровой инфраструктуре, в конце августа объявила о продаже лицензий на частоты американской AT&T Inc. на общую сумму около $23 млрд.