Поиск

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Оператор биржи Nasdaq представил новые правила листинга компаний на площадке, ужесточающие требования к минимальному показателю free float и предусматривающие ускоренную процедуру делистинга малоактивных акций.

Как говорится в пресс-релизе оператора, изменения стали результатом анализа торговой активности, включая случаи намеренных манипуляций с целью завышения стоимости акций небольших компаний.

Минимальный объем торгуемых на рынке акций увеличится до $15 млн с текущих $5 млн. При этом для компаний из Китая минимальный объем размещения акций составит $25 млн.

В настоящее время на биржах в США торгуются свыше 100 китайских компаний, включая ИТ-гигантов Alibaba, JD.com и Baidu. Их совокупная рыночная стоимость составляет около $1 трлн.

Также будет ускорен процесс приостановки или прекращения листинга для компаний с free float ниже $5 млн.

Новые правила направлены на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и в случае одобрения вступят в силу в ближайшее время, говорится в сообщении биржевого оператора.

США Nasdaq
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });