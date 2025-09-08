Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Оператор биржи Nasdaq представил новые правила листинга компаний на площадке, ужесточающие требования к минимальному показателю free float и предусматривающие ускоренную процедуру делистинга малоактивных акций.

Как говорится в пресс-релизе оператора, изменения стали результатом анализа торговой активности, включая случаи намеренных манипуляций с целью завышения стоимости акций небольших компаний.

Минимальный объем торгуемых на рынке акций увеличится до $15 млн с текущих $5 млн. При этом для компаний из Китая минимальный объем размещения акций составит $25 млн.

В настоящее время на биржах в США торгуются свыше 100 китайских компаний, включая ИТ-гигантов Alibaba, JD.com и Baidu. Их совокупная рыночная стоимость составляет около $1 трлн.

Также будет ускорен процесс приостановки или прекращения листинга для компаний с free float ниже $5 млн.

Новые правила направлены на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и в случае одобрения вступят в силу в ближайшее время, говорится в сообщении биржевого оператора.