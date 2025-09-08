Турция ввела налог на покупку яхт и катеров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Турция ввела специальный налог в размере 8% на покупку яхт, моторных лодок и другие прогулочные суда с целью пополнения испытывающего дефицит бюджета.

Налог также распространяется на небольшие круизные суда и пассажирские суда, не предназначенные для морских путешествий.

Решение вступило в силу немедленно. Ранее налоги в отношении судов класса "люкс" были нулевыми.

Специальный потребительский налог (special consumption tax) изначально вводился в Турции в отношении предметов роскоши, однако сейчас он распространяется на автомобили и смартфоны. Таким образом правительство стремится увеличить доходы бюджета.

Власти рассчитывают зафиксировать в текущем году дефицит бюджета в размере 3,1% ВВП. При этом ранее министерство финансов предупредило, что этот показатель может не быть достигнут, поскольку доходная часть отстает от прогнозов.