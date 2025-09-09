Израиль нанес авиаудары по окрестностям сирийских городов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли авиаудары в окрестностях сирийских городов Хомс, Латакия и Пальмира, сообщают во вторник местные СМИ.

По их данным, Израиль нанес удары в окрестностях центрального сирийского города Хомс, прибрежного города Латакия и исторического города Пальмира.

МИД Сирии в свою очередь назвал удары "вопиющим нарушением международного права и принципов устава Организации Объединенных Наций".

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что удары представляют прямую угрозу стабильности как Сирии, так и региона в целом и являются частью "серии агрессивных действий" Израиля против Сирии.

Министерство также призвало международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, "положить конец этим повторяющимся нападениям".

Военные Израиля пока не подтвердили факт авиаударов и их цели.