Главы МИД Ирана и МАГАТЭ планируют встретиться на этой неделе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на этой неделе намерен встретиться с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для обсуждения нового соглашения по взаимодействию, сообщает во вторник агентство Iran Press.

"Аракчи встретится с Гросси на этой неделе для окончательного согласования нового соглашения о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что "встреча может стать поворотным моментом в восстановлении дипломатического урегулирования по ядерной программе Ирана. Окончательное соглашение может предотвратить дальнейшую эскалацию, ослабить давление со стороны Европы и восстановить доверие между Тегераном и МАГАТЭ на фоне растущей обеспокоенности по поводу иранских запасов обогащенного урана".

5 сентября в Вене прошла встреча иранской делегации и представителей МАГАТЭ. В понедельник Гросси выразил надежду на возобновление в ближайшие дни соглашения с Ираном о допуске инспекторов агентства на иранские ядерные объекты.

"Прогресса удалось достичь. Искренне надеюсь, что в ближайшие дни удастся прийти к успешному результату переговоров по возобновлению непрерывной работы с Ираном", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе по итогам заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

