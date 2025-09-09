Поиск

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане близ Фиджи и Вануату

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Тихого океана в 597 км к юго-западу от столицы Фиджи - города Сува.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного во вторник в 00:48 по мск землетрясения находился примерно в 471 км от острова Танну в составе островного государства Вануату.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США в свою очередь оценила магнитуду в 6,4. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Фиджи США Тихий океан
