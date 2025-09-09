Нидерланды сократят долю в банке ABN Amro до 20%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов планирует сократить свою долю в банке ABN Amro примерно до 20% с текущих 30%, сообщила госкомпания NL Financial Investments (NLFI), управляющая национализированными активами в Нидерландах.

"Нидерландское правительство ранее объявило, что после публичного размещения акций ABN Amro 20 ноября 2015 года оно намерено постепенно снижать свою долю", - говорится в сообщении NLFI.

Нидерланды национализировали ABN Amro в разгар мирового финансового кризиса в 2008 году, торги акциями на биржевом рынке возобновились в 2015 году.

Капитализация банка составляет около 21,2 млрд евро. Продажа правительством 10% акций, таким образом, будет означать сделку объемом 2,1 млрд евро.