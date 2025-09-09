Поиск

Nebius договорилась о предоставлении ИИ-инфраструктуры с Microsoft

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Nebius Group Аркадия Воложа договорилась о предоставлении инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта (ИИ) корпорации Microsoft. Как говорится в сообщении Nebius, условия соглашения предполагают, что с конца 2025 года компания начнет предоставлять Microsoft мощности, оснащенные графическими процессорами, в своем новом дата-центре в Вайнленде (Нью-Джерси).

Срок соглашения – 5 лет, при этом развертывание услуг будет проходить в два этапа в 2025 и 2026 гг.

Стоимость контакта до 2031 года оценивается в $17,4 млрд, если Microsoft решит закупить дополнительные мощности или услуги, стоимость контракта может увеличиться до $19,4 млрд. Предполагается, что часть средств от заключенного соглашения будет направлена на финансирование расходов, связанных с его реализацией.

По словам Воложа, сделка с Microsoft позволит ускорить рост облачного бизнеса в сфере искусственного интеллекта в 2026 и последующих годах.

Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) развивает 4 направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 12,9% капитала и 55% голосов. Free float - 81,6% капитала и 34,7% голосов.

В 2024 году Nebius вышла из российского бизнеса "Яндекса", получив $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Nebius Group Microsoft Аркадий Волож
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7124 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });