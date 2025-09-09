Nebius договорилась о предоставлении ИИ-инфраструктуры с Microsoft

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Nebius Group Аркадия Воложа договорилась о предоставлении инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта (ИИ) корпорации Microsoft. Как говорится в сообщении Nebius, условия соглашения предполагают, что с конца 2025 года компания начнет предоставлять Microsoft мощности, оснащенные графическими процессорами, в своем новом дата-центре в Вайнленде (Нью-Джерси).

Срок соглашения – 5 лет, при этом развертывание услуг будет проходить в два этапа в 2025 и 2026 гг.

Стоимость контакта до 2031 года оценивается в $17,4 млрд, если Microsoft решит закупить дополнительные мощности или услуги, стоимость контракта может увеличиться до $19,4 млрд. Предполагается, что часть средств от заключенного соглашения будет направлена на финансирование расходов, связанных с его реализацией.

По словам Воложа, сделка с Microsoft позволит ускорить рост облачного бизнеса в сфере искусственного интеллекта в 2026 и последующих годах.

Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) развивает 4 направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 12,9% капитала и 55% голосов. Free float - 81,6% капитала и 34,7% голосов.

В 2024 году Nebius вышла из российского бизнеса "Яндекса", получив $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.