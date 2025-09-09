Поиск

Экс-премьера Таиланда Чинавата приговорили к году тюрьмы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Таиланда приговорил бывшего главу правительства Таксина Чинавата к году тюремного заключения, сообщает во вторник издание Bangkok Post.

Суд проходил по делу о незаконном отбытии Чинавата в Центральном полицейском госпитале в течение 120 дней вместо того, чтобы находиться в тюрьме по приговору 2023 года.

"Отправлять его в госпиталь было незаконно, и сам подсудимый знал, что его недомогание не требовало срочного вмешательства, так что нахождение в госпитале не может засчитываться как тюремное пребывание", - цитирует издание решение суда.

Суд подтвердил решение 2023 года, в соответствии с которым ему вменялось в том числе злоупотребление властью.

По данным местных СМИ, сразу после оглашения приговора Чинават был взят под стражу в зале суда и отправлен в тюрьму в Бангкоке для отбытия наказания.

Между тем, таиландское издание The Nation процитировало слова самого Чинавата, которые он написал в соцсетях перед отправкой в места лишения свободы. Бывший премьер "выразил глубокую благодарность за королевское помилование, которое ранее сократило его первоначальный восьмилетний срок", отмечает издание.

Чинават находился на посту премьера Таиланда в 2001-2006 гг. Его свергли в результате военного переворота. Тем не менее считается, что он сохранял некоторое политическое влияние.

Более 15 лет Чинават провел за пределами страны и вернулся в Таиланд в 2023 году, после того как его партия "Пхыа Тхаи" пришла к власти. По возвращении его приговорили к восьми годам лишения свободы по ряду обвинений, в частности, в злоупотреблении властью, однако король Таиланда Рама X сократил срок до одного года тюремного заключения. Чинават провел в тюрьме меньше суток: по состоянию здоровья его перевели в больницу. Затем он получил условно-досрочное освобождение.

Таиланд
