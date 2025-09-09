Беспилотники СБР атаковали столичный район Судана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники Сил быстрого реагирования (СБР), с которыми борются суданские военные, во вторник поразили не менее трех объектов в районе столицы страны Хартуме, вызвав в соседнем городе Омдурман масштабное аварийное отключение электроэнергии, сообщают местные СМИ.

По словам жителей, беспилотники-камикадзе атаковали район военно-воздушной базы "Вади-Сейдна" к северу от Омдурмана, подстанцию к северо-западу от города, а также город Аль-Калакала на юге и Аль-Джили к северу от столицы, где находится главный нефтеперерабатывающий завод Судана.

Похожая атака в минувшем мае на три электростанции также привела к блэкауту в Омдурмане - втором по величине городе страны и коммерческом центре государства.

СМИ отмечают: налет во вторник произошел в то время как суданские власти пытаются наладить жизнь в столице. В ближайшие дни военные должны развернуть системы ПВО у важнейших объектов. Также в октябре ожидается возобновление работы международного аэропорта.

Вместе с тем вооруженные силы Судана активизируют операции в регионе Кордофан западнее столичной агломерации. Цель кампании - выбить СБР из ключевых городов и снять осаду СБР с Эль-Фашира - столицы провинции Северный Дарфур. Эль-Фашир - последний крупный оплот военных в регионе Дарфур.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, СБР - юг страны и почти весь Дарфур.