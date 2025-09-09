Поиск

Горнодобывающие Anglo American и Teck объединятся

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Горнодобывающие Anglo American и Teck Resources договорились о слиянии, в результате которого будет создана компания Anglo Teck.

Как говорится в их пресс-релизах, сделка структурирована как "слияние равных". Акционеры Anglo American получат около 62,4% объединенной компании, акционеры Teck – примерно 37,6%.

Совокупная рыночная капитализация Anglo American и Teck превышает $50 млрд.

Перед заключением сделки Anglo American намерена выплатить своим акционерам особые дивиденды на общую сумму $4,5 млрд (около $4,19 на бумагу).

Anglo Teck, штаб-квартира которой будет располагаться в канадском Ванкувере, войдет в пятерку крупнейших мировых поставщиков меди, а также будет одним из крупнейших в мире поставщиков железной руды и цинка, говорится в сообщениях компаний.

Предполагается, что должность главного исполнительного директора Anglo Teck займет CEO Anglo American Дункан Ванблад, тогда как глава Teck Джонатан Прайс будет его заместителем.

Советы директоров Anglo American и Teck единогласно поддержали сделку и рекомендуют ее своим акционерам.

Ожидается, что слияние будет завершено в течение 12-18 месяцев при условии получения необходимых разрешений и поддержки акционеров.

Котировки акций Anglo American повышаются на 7,8% в ходе торгов во вторник. С начала года они повысились на 6%.

