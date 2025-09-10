События в Непале: причины только внутренние

Фото: Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Непал оказался охвачен хаосом. Мирный протест молодых людей против запрета ряда социальных сетей перерос в насилие. О причинах этого взрыва наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал с научным сотрудником Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Эльзой Ширгазиной.

Беспорядки в Непале не связаны с улучшением отношений Индии и Китая

Корр.: События в Непале, стране с 30-миллионным населением, и их причины в последние сутки привлекают пристальный интерес мировых СМИ. Это и понятно, так как страна расположена между Индией и Китаем, там действует сильная маоистская партия. И потому первый вопрос, возникший у меня: не являются ли жесткие беспорядки в стране ответом маоистов на ярко продемонстрированное на форуме ШОС улучшение отношений между Индией и Китаем?

Ширгазина: Нет! Категорический ответ может быть только один – нет. Однозначно, последние события в Непале никакого отношения к этой внешнеполитической проблеме, которую вы назвали, не имеют. Это больше внутренняя кухня Непала.

Сейчас Непал переживает очередной виток социального кризиса: экономика не развивается, политическая система и государственный аппарат сильно коррумпированы. Смена глав правительств не решает проблемы, накопившиеся в обществе. Искрой, которая обусловила взрыв, стало решение правительства блокировать некоторые социальные сети и отдельные интернет-ресурсы. Все это начиналось как мирная демонстрация молодежи, которая на митингах выражала, подчеркиваю, на первых порах мирным образом, свое недовольство этим решением властей. Постепенно мирная демонстрация переросла в достаточно жестокие столкновения с правоохранительными органами.

Хочу еще раз отметить, что события, по крайней мере пока, главным образом видятся как внутренняя проблема Непала, и правительство страны ушло в отставку.

У власти две коммунистические силы

Корр.: Глава правительства - коммунист? А маоисты-коммунисты - отдельная партия?

Ширгазина: В Непале есть две прокоммунистические силы. Первая – это Коммунистическая партия Непала, вторая партия – Коммунистическая партия Непала (маоистский центр). По итогам последних выборов лидер маоистов стал премьер-министром. Однако после пятого (!) вотума недоверия в парламенте от него потребовали освободить кресло. И оставшиеся полтора года до следующих выборов по достигнутой договоренности между Коммунистической партией Непала и непальским конгрессом кресло премьера занял лидер Коммунистической партии. Но ситуация в результате этих изменений не менялась, что и стало той искрой, которая, попав на благодатную почву, переросла в пожар в полном смысле этого слова (подожжены аэропорт, резиденция премьер-министра и другие здания - ИФ).

Так что это недовольство – это результат внутриполитических проблем Непала, нерешенности социально-экономических проблем общества. Правительства сменяются, но проблемы не решаются. Неэффективные меры государственного управления, коррумпированность аппарата, отсутствие рабочих мест с достойной оплатой труда - это и сказалось на общем недовольстве молодежи их уровнем жизни и политикой правительства.

Уровень образования с протестами не связан

Корр.: Непал – одна из самых бедных стран, а молодежь настолько образована, что из-за блокирования некоторых соцсетей вспыхнули такие события?

Ширгазина: Да, Непал – одна из самых слаборазвитых стран не только в Азии, но и в мире, и в стране достаточно большое количество молодежи. Но я бы не сказала, что уровень образования имеет корреляцию с использованием социальных сетей. Я полагаю, что в каких-то случаях эта связь может быть даже противоположной. Скажем, чем нижем уровень образования, тем больше человек может сидеть в социальных сетях. Так что, я бы не связывала это напрямую с высоким уровнем образования.

Протесты изначально, как полагают все эксперты, чисто непальские. Они вначале не планировались для свержения правительства, а тем более на поджоги домов, и вообще на серьезные беспорядки. Но постепенно эта бушующая толпа вышла из первоначальной логики движения протеста.

Пока партийного руководства протестами не отмечено

Корр.: Толпа действует стихийно или есть партийное руководство?

Ширгазина: Я не рискну делать предположение, что у протестующей толпы есть руководство. Надо смотреть в динамике, как все будет развиваться. Тогда мы сможем увидеть, кто и что получает от протестного движения. Сейчас, насколько мне известно, отдельные политические лидеры оппозиционных партий, даже те, которые неплохо себя показали на последних выборах, лишь внимательно наблюдают за событиями. Да, кто-то из них участвует в этих протестах, но я не думаю, что можно говорить о том, что непальская оппозиция является кукловодом этого процесса и управляет толпой. Там нет какой-то сильной фигуры, которая бы управляла этой толпой.

По крайней мере, пока я ее не вижу. Но нужно, повторяю, все смотреть в динамике.