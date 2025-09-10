Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы во вторник

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник увеличились на 0,3-0,4%, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Слабые данные с рынка труда укрепили уверенность инвесторов в том, что на следующей неделе Федеральная резервная система понизит процентные ставки.

Количество рабочих мест в экономике США, созданных за 12 месяцев до марта 2025 года включительно, было на 911 тыс. меньше, чем предполагалось ранее, сообщило министерство труда. Это наихудший пересмотр более чем за 20 лет.

В соответствии с прежними данными, число рабочих мест в стране за этот период увеличивалось в среднем на 149 тыс. в месяц. По новым расчетам, среднемесячный прирост был на 76 тыс. меньше.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в августе достиг максимума с января текущего года. Значение индикатора составило 100,8 пункта по сравнению со 100,3 пункта в июле, согласно опубликованным во вторник данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Аналитики прогнозировали повышение до 101 пункта, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Nebius Group взлетели более чем на 49% на новости о том, что компания договорилась о предоставлении инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта Microsoft. Стоимость контракта до 2031 года оценивается в $17,4 млрд.

Бумаги Microsoft Corp. завершили торги практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Акции Tourmaline Bio подскочили в цене почти на 58% после того, как швейцарская Novartis объявила о покупке этой биофармацевтической компании с оценкой в $1,4 млрд.

Бумаги UnitedHealth Group подорожали на 8,6% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones и S&P 500. Страховщик заявил, что число застрахованных в рамках государственной медицинской программы Medicare будет соответствовать ее ожиданиям в следующем году, хотя официальные данные пока не опубликованы.

Бумаги Phillips 66 ушли вверх на 1,6%. Одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США сообщила, что выкупит долю в совместном предприятии WRB Refining у своего партнера Cenovus Energy за $1,4 млрд.

Цена акций Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co. поднялась на 3% и 1,7% соответственно, Alphabet Inc. - на 2,4%, Nvidia Corp. - на 1,5%, International Business Machines - на 1,2%, Amazon.com Inc. - на 1%, Tesla - на 0,2%.

В то же время цена бумаг Dell Technologies снизилась на 1,4%. Компания объявила об уходе главного финансового директора Ивонна Макгилла, который проработал в ней 30 лет. Dell также подтвердила прогнозы на третий финансовый квартал (август-октябрь) и весь фингод, которые были опубликованы в прошлом месяце.

Котировки акций класса "В" Fox Corp. и News Corp. упали на 6,7% и 4,5% после того, как Руперт Мердок и его дети достигли соглашения, которое предоставит старшему сыну Лахлану контроль над медиаимперией.

Стоимость Intel Corp. уменьшилась на 0,2%, Apple Inc. - на 1,5%, Boeing Co. - на 0,6%, Travelers Cos. и American Express Co. - на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 196,39 пункта (на 0,43%) и составил 45711,34 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 17,46 пункта (на 0,27%) - до 6512,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 80,79 пункта (на 0,37%) и завершил сессию на отметке 21879,49 пункта.