Две фракции в ЕП планируют инициировать новое голосование о недоверии фон дер Ляйен

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Фракции крайне правого и крайне левого толка в Европарламенте (ЕП )планируют в ночь на четверг запросить проведение голосования о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает в среду издание Politico.

Одну из инициатив подготовила группа "Патриоты за Европу", объединяющая правых и ультраправых политиков. В частности, мотивируя свою инициативу, во фракции отметили, что недовольны заключенным фон дер Ляйен торговым соглашением с США.

Отдельный, второй запрос на вотум недоверия намерены подать "Левые". По их мнению, помимо торговых вопросов, они обеспокоены тем, что Еврокомиссия бездействует в отношении конфликта в секторе Газа.

Politico отмечает, что фон дер Ляйен имеет поддержку большинства евродепутатов, поэтому вероятность того, что ей будет выражено недоверие, мала. Однако, центристские альянсы могут получать шанс "добиться уступок от фон дер Ляйен, как они это сделали во время последнего вотума недоверия в июле".

В июле в Европарламенте уже проходило голосование о недоверии председателю Еврокомиссии. Тогда, эту инициативу поддержали только 175 евродепутатов, 360 проголосовали против нее и 18 - воздержались.