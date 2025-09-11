Трамп подтвердил сохранение военного присутствия США в Польше

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне вечером телефонного разговора с президентом Польши Каролем Навроцким подтвердил сохранение американского военного присутствия в стране, сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич.

"Президент Кароль Навроцкий вчера вечером беседовал с президентом Дональдом Трампом и, прежде всего, услышал заверения в поддержке США в укреплении и обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО", - сказал Лескевич, которого цитируют польские СМИ.

"Он подтвердил союзническую поддержку, подтвердил сохранение американских войск в Польше, сохранение этого американского контингента в Польше", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о "полной готовности" принять дополнительный американский военный контингент. Сейчас на польской территории находится около 10 тыс. военнослужащих США.