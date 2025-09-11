Поиск

Орбан считает, что глава Еврокомиссии должна уйти с поста

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост.

По словам Орбана, которого цитирует в четверг белградская радиостанция Б92, "фон дер Ляйен выступила накануне с виртуозной провоенной политической речью", в которой 35 раз упомянула Украину.

"Она угрожала всем. Любой, кто не присоединится к Брюсселю, потеряет все деньги ЕС. Мы ответили и от партии "Патриоты за Европу" внесли предложение о вотуме недоверия: Фон дер Ляйен должна уйти!" - приводит Б92 выдержку из сообщения Орбана в соцсетях.

"Перемены произойдут, хотим мы этого или нет, - продолжил венгерский премьер, указав на важность того, как на них отреагирует Венгрия. - Конкурентоспособная, независимая, дружелюбная, мирная и безопасная Венгрия, или Венгрия, контролируемая Брюсселем, с высокими налогами, выступающая за иммигрантов, за войну и за Украину".

Венгрия Виктор Орбан Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
