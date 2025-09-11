Поиск

Honda представила первый компактный электромобиль для японского рынка

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Honda Motor представила свою первую модель компактного электромобиля специально для японского рынка, надеясь таким образом стимулировать спрос на транспорт с электроприводом.

Модель получила название N-ONE e. Она поступит в продажу 12 сентября и будет стоить 2,7 млн иен ($18,3 тыс.). Автомобиль будет иметь запас хода в 295 км – это больше, чем у Nissan Sakura, самого популярного электромобиля на японском рынке (180 км).

На долю компактных автомобилей, так называемых кей-каров, приходится примерно треть всего автомобильного рынка Японии. Honda является лидером в этом сегменте - модель N-Box с бензиновым двигателем является самым продаваемым автомобилем в стране.

Между тем спрос на электромобили в Японии остается слабым из-за высоких цен и недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций. Ожидается, что в 2025 году доля электромобилей в общих продажах новых автомобилей составит всего 3,4%.

Акции Honda в четверг подешевели на 0,9%. С начала года капитализация компании выросла на 7,5%.

