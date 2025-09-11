Поиск

ЕЦБ ожидаемо оставил ставки на прежнем уровне

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях по итогам сентябрьского заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

Ставки не меняются второе заседание подряд. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Инфляция в еврозоне находится вблизи среднесрочной цели в 2%, и оценка инфляционного прогноза руководством регулятора в целом не изменилась по сравнению с предыдущим заседанием, говорится в пресс-релизе.

"Совет управляющих твердо намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%", - отмечается в сообщении. При определении нужного курса денежно-кредитной политики ЕЦБ будет обращать внимание на поступающие статданные и принимать решения на каждом заседании отдельно.

Решения по изменению или сохранению процентных ставок будут, в частности, основываться на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисков. ЕЦБ готов корректировать все имеющиеся у него инструменты для того, чтобы инфляция стабилизировалась у целевого уровня.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках программ выкупа активов PEPP и APP, сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг, отмечается в пресс-релизе.

Курс евро в паре с долларом по данным на 15:28 по Москве меняется слабо и находится на уровне $1,1688 по сравнению с $1,1694 на закрытие предыдущей сессии.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет 0,4%.

Пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания начнется в 15:45 по Москве.

