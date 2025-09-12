Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Новая Зеландия снижает ценовой потолок на российскую нефть до $47,6 за баррель и вводит санкции в отношении 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов из России, сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс.

"Снижение предельной цены с $60 за баррель до $47,60 - это продуманный шаг, направленный на сокращение важнейших доходов (России - ИФ) от продажи нефти", - говорится в заявлении Питерса, размещенном в пятницу на сайте новозеландского МИД.

"Это 32-й раунд санкций Новой Зеландии. Он направлен против 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов", - отметил министр иностранных дел.