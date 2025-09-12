Поиск

Новый глава МИД Британии посетит Киев в пятницу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в пятницу планирует посетить Киев, сообщает британское правительство на своем сайте.

"Я решила посетить Украину в первые несколько дней своего пребывания на посту министра иностранных дел, потому что безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании", - заявила Купер, ее цитируют в сообщении.

Глава МИД отметила, что Лондон выделяет Украине 142 млн фунтов стерлингов ($192 млн) на поддержание и ремонт энергетической инфраструктуры.

Поездка на Украину станет первым зарубежным визитом Купер, которая была назначена на пост главы МИД на минувшей неделе.

