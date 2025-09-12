Поиск

Катарский премьер в пятницу намерен обсудить удар Израиля по Дохе с Трампом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в пятницу посетит США, он планирует обсудить вопросы, связанные с нанесением Израилем удара по катарской территории и статус переговоров о прекращении огня в секторе Газа с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что во встрече также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.

Источники издания отмечают, что Белый дом работает над тем, чтобы "успокоить" катарцев, назвавших действия Израиля "варварством".

Издание отмечает, что после израильского удара по Катару у американской администрации усилилось разочарование премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Хотя Белый дом настаивает на возобновлении переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, президент Трамп и его ближайшие помощники обеспокоены тем, что наглая атака Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре на этой неделе сорвала эти переговоры", - пишет газета.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя, - главного переговорщика ХАМАС.

Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года и призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию".

"Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. В четверг стало известно, что в связи с израильским ударом по Дохе 14 сентября в Катаре пройдет экстренный саммит арабских и исламских стран.

