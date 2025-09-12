Поиск

ООН расширяет масштабы помощи Афганистану в связи с недавними землетрясениями

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - После недавних землетрясений на востоке Афганистана Международная организация по миграции (МОМ) - структура ООН - расширяет масштабы помощи, сообщает ООН в пятницу на своем сайте.

Согласно сообщению, МОМ призывает срочно выделить $16,8 млн для оказания помощи 134 тысячам пострадавших, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома и нуждаются в жилье, палатках, одеялах и предметах первой необходимости.

"Населению необходима медицинская помощь, психосоциальная поддержка, а также доступ к чистой воде и средствам гигиены. Женщины и девочки в сложившихся условиях подвергаются повышенному риску, в том числе из-за отсутствия возможности уединиться", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,0 баллов, произошедшее 31 августа, нанесло Афганистану значительный ущерб. Второе землетрясение магнитудой 6,2 балла последовало 4 сентября, приведя к еще большим разрушениям и вызвав камнепады, которые заблокировали ключевые дороги.

Согласно оценке МОМ и ее партнеров, по состоянию на 9 сентября погибло более 2100 человек, 3600 получили ранения, а в общей сложности пострадало почти полмиллиона человек. Разрушено около 7 тысяч домов. Сильнее всего пострадали провинции Кунар, Нангархар и некоторые районы Лагмана.

По данным МОМ, в пострадавших провинциях проживает около 3,7 миллиона человек, включая почти 800 тысяч внутренне перемещенных лиц и возвращающихся из других стран афганских мигрантов, многие из которых уже живут в крайне тяжелых условиях.

