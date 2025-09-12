Фондовые индексы США обновили рекорды на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы.

Опубликованные в четверг статданные укрепили уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле и достигла максимальных темпов с января. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI повысился на 0,4% (в июле - на 0,2%). Эксперты ожидали роста на 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июля и на 3,1% в годовом выражении. Результат в обоих случаях совпал как с консенсус-прогнозом, так и с июльской динамикой.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. - до 263 тыс. Это максимум с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок на 2 тыс.

Участники рынка убеждены, что на фоне сигналов ослабления рынка труда ФРС понизит базовую ставку как минимум на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается в 92,7%, на 50 б.п. - в 7,3%, по данным FedWatch.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Warner Bros Discovery Inc., цена акций которой подскочила на 29% на сообщениях СМИ о том, что Paramount Skydance Corp. готовится сделать предложение о покупке Warner, что может привести к объединению двух крупнейших киностудий Голливуда. Бумаги Paramount Skydance подорожали на 15,6%.

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировала Oracle Corp., сократившая капитализацию на 6,3%. Котировки акций одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения выросли на 36% по итогам предыдущей сессии благодаря сильным квартальным результатам.

Рыночная стоимость Centene Corp. увеличилась на 9%. Оказывающая услуги в сфере медицинского страхования компания подтвердила прогноз прибыли на 2025 год на уровне около $1,75 в расчете на акцию, что значительно превзошло ожидания рынка.

Бумаги чипмейкера Micron Technology поднялись в цене на 7,6% после того, как аналитики Citigroup повысили целевую котировку для них до $175 с $150.

Оператор сети супермаркетов Kroger Co. нарастил капитализацию на 0,3% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль Kroger во втором квартале 2025 фингода выросла более чем на 30%, при этом скорректированный показатель прибыли, а также рост сопоставимых продаж оказались лучше прогнозов аналитиков.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla подорожали на 6%, Apple Inc. - на 1,4%, Alphabet Inc. - на 0,5%, Microsoft Corp. - на 0,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) сократилась на 0,1%, Amazon.com Inc. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,36% - до 46108 пунктов.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,85% - до 6587,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,72% и закрылся на отметке 22043,07 пункта.