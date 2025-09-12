Поиск

Дания планирует потратить более $9 млрд на закупки систем ПВО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Копенгаген намеревается закупить у европейских производителей системы ПВО на сумму в $9,11 млрд, заявил в пятницу журналистам глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

"Нет сомнений в том, что ситуация в сфере безопасности представляет серьезную проблему", - приводят западные СМИ его слова.

По данным СМИ, Дания собирается приобрести восемь комплексов ПВО SAMP/T итало-французского производства, а также системы ПВО средней дальности, производимые Норвегией, Германией или Францией.

В свою очередь руководитель Датской организации оборонных закупок и логистики Пер Пугхольм Олсен объяснил, что системы ПВО европейской сборки можно получить быстрее, чем американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

В прошлом феврале СМИ передавали, что власти Дании собираются направить на нужды обороны $17 млрд за период до 2033 года включительно. "Мир выглядит тревожным? Да. Есть ли причины считать, что скоро все закончится? Нет. Для начальника генерального штаба указание одно - покупай, покупай, покупай", - говорила датский премьер Метте Фредериксен.

Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Япония снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 12 сентября

Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

РФ и страны Персидского залива назвали удар Израиля по Дохе посягательством на суверенитет Катара

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Что произошло за день: четверг, 11 сентября

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });