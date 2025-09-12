Великобритания поможет Польше в производстве снарядов калибра 155 мм

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая оборонная компания Британии BAE Systems окажет поддержку Польше в производстве 155-миллиметровых снарядов, заявил в пятницу журналистам польский премьер Дональд Туск.

"Благодаря сотрудничеству с BAE Systems у нас будут передовые технологии, за счет чего мы сможем кардинально нарастить производство снарядов калибра 155 мм", - приводят западные СМИ слова премьера.

"Это сотрудничество – часть более масштабного проекта (...) за два следующих года нам нужно выйти на годовой уровень производства снарядов в Польше в 130 тыс.", - добавил он.

В конце июня министр государственных активов Польши Якуб Яворовский, заявил в интервью Financial Times (FT), что польский государственный оборонный концерн PGZ собирается пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов – до 150-180 тыс. единиц в год. На тот момент PGZ производила в год 30 тыс. снарядов крупного калибра.

FT отмечало, что Польша больше всех среди стран НАТО тратит на оборону: в 2025 году на военные нужды должны направить 4,7% от ВВП. Однако большинство средств пока что поступало иностранным поставщикам, в основном в США и Южной Корее.

В августе FT сообщало со ссылкой на данные более чем 1 тыс. проанализированных спутниковых снимков, что страны Европы с 2021 по 2025 год в три раза расширили площади своих военных заводов.