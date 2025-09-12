Польша и Украина обсудили сотрудничество в сфере военпрома

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе визита в Киев в пятницу обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество в сфере оборонной промышленности и обмен опытом использования беспилотников.

"Темы встречи: обмен опытом по беспилотным технологиям, кооперация оборонных отраслей, использование средств SAFE", - написал Сикорский в соцсетях.

Как сообщалось, ранее Польша стала крупнейшим бенефициаром инструмента "Действия по безопасности для Европы" (SAFE), предназначенного для укрепления обороноспособности государств-членов ЕС, получив в его рамках 43,7 млрд евро.



