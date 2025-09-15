РФ готова содействовать стабилизации ситуации в Сирии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова к работе по стабилизации ситуации в Сирии, обстановка в которой остается конфликтной, заявил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Ситуация там (в Сирии - ИФ) остается нестабильной и конфликтной, а действия многочисленных внешних "игроков", преследующих свои цели, приводят к обострению обстановки", - сказал Шойгу.

По его словам, Россия готова координировать совместные усилия для выработки мер, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.

"На протяжении многих лет в Багдаде по линии оборонных ведомств России, Ирака, Ирана и Сирии функционировал четырехсторонний координационный центр. Он зарекомендовал себя как оперативный и эффективный инструмент в борьбе с международным терроризмом", - заявил Шойгу.

