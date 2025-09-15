В постпредстве КНДР при ООН заявили о необратимости статуса республики как ядерной державы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Постпредство КНДР при Секретариате ООН и международных организациях в Вене выступило с заявлением для прессы о необратимости статуса КНДР как ядерной державы, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Статус КНДР как ядерного государства, который навечно закреплен высшим и основным законом государства, стал необратимым", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что США называют обладание КНДР ядерным оружием незаконным и постоянно выступают с требованиями денуклеаризации.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем провокационные действия США, которые, откровенно вмешиваясь во внутренние дела КНДР и нарушая ее суверенитет, опять обнажали неизменную враждебную позицию в отношении КНДР, и выражаем серьезную озабоченность их отрицательными последствиями", - подчеркивается в заявлении.

Постпредство пояснило, что обладание КНДР ядерным оружием "является неизбежным выбором" для защиты суверенитета и безопасности государства в условиях ядерной угрозы со стороны США и для обеспечения баланса сил, играет важную роль для обеспечения глобального мира и стабильности.

"Мы и впредь будет последовательно отвергать любые попытки изменить нынешний статус КНДР и честно выполнять свои обязательства как ответственного ядерного государства перед международным сообществом", - следует из заявления.